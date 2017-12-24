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Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu

Pursaklar ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, park halindeki otomobil içinde erkek cesedi buldu.

Park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, park halindeki otomobil içinde erkek cesedi buldu.
 
Olay, saat 15.00 sıralarında Şenyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye gezen polis ekipleri, ormanlık alanda park halinde bir otomobil olduğunu fark etti.

Durumundan şüphelenerek 06 HTH 59 plakalı otomobili inceleyen polis ekipleri, 22 yaşındaki A.C.A. isimli gencin araç içinde haraketsiz yattığını gördü.

Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, A.C.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ceset üzerinde bıçak ya da kurşun izine rastlamadı. A.C.A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara
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