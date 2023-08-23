Park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde Suriye uyruklu iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Park yeri kavgasında 2 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban
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Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde Suriye uyruklu iki grup arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaklaşık 10 kişilik grubun tartışma sonrası dükkan içerisinde bulunan kişilere bıçak ve sopalarla saldırması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # kavga # ​Gaziantep
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