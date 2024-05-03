Parkta dinleniyordu hayatını kaybetti

Olay, Antalya'da yaşandı. Bir kişi, dinlenmek için oturduğu parktaki bankta bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti.

Parkta dinleniyordu hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki bir parkta yaşandı.

Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürürken parka giren Ercan Çiçek (52), dinlenmek için banka oturdu. Çiçek, yaklaşık 2 dakika sonrası ise birden yere yığılırken, durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Çiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi.


Yaklaşık 5 ay önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen Ercan Çiçek’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# park # hayatını kaybetti # antalya
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