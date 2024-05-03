Parkta dinleniyordu hayatını kaybetti

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki bir parkta yaşandı.

Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürürken parka giren Ercan Çiçek (52), dinlenmek için banka oturdu. Çiçek, yaklaşık 2 dakika sonrası ise birden yere yığılırken, durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Çiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaklaşık 5 ay önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen Ercan Çiçek’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.