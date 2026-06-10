Parkta eski sevgili dehşeti! 16 yaşındaki genci kalbinden bıçakladılar...

Etimesgut'ta kız arkadaşıyla parkta oturduğu sırada akranı tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Kayra Ataman son yolculuğuna uğurlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Parkta eski sevgili dehşeti! 16 yaşındaki genci kalbinden bıçakladılar...
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Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan lise 1. sınıf öğrencisinin cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze işlemleri için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'ne geçildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ataman'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

CİNAYETİN SEBEBİ ESKİ KIZ ARKADAŞ İDDİASI

Olay, Etimesgut ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Ataman'ın yanındaki kişinin kendi oğlunun eski kız arkadaşı olduğunu gören ve alkolün etkisinde olan Burak E., genç çifte sözlü tacizde bulundu. Ataman'ın bu duruma tepki göstermesi üzerine parktaki tartışma büyüdü.

Yaşanan gerginliğe Burak E.'nin 17 yaşındaki oğlu T.E.E. de dahil oldu. T.E.E., kavga sırasında Ataman'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından bölgeden kaçan baba ve oğlu, güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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