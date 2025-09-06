Parkta kimlik verme tartışması büyüdü, olay karakolda bitti

Aksaray’da parkta alkol alan 2 kişi bekçilere kimlik vermedi, polis merkezine götürülmek istenince direnince gözaltına alındı

Yayınlanma:

Aksaray’da parkta alkol alan 2 kişi, kimlik kontrolü sırasında bekçilere ve polislere zor anlar yaşattı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Park’ta meydana geldi. Devriye görevindeki bekçiler, bank üzerinde alkol alan 2 kişiyi uyardı. Bekçiler, şahısları Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirmek istedi ancak kimlik vermek istemeyen şahıslar direndi.

Durum üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi, polislere de güçlük çıkardı.

Şahıslar cezai işlem için polis merkezine götürülmek istendiğinde bu kez de polis aracına binmemek için direndi. Polis ve bekçilerin uzun süren çabaları sonucu şahıslar araca bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

alkol polis bekçi
