Parkta kız arkadaşıyla yürürken canından olmuştu! 16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde şok ayrıntı

Genç Kayra'nın ölümüne neden olan kavganın tarafları olan 17 yaşındaki zanlı T.E.E. ve babası Burak Ehlil tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIZ ARKADAŞIYLA YÜRÜRKEN YAŞANAN TARTIŞMA FACİAYLA BİTTİ

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Özel bir sağlık meslek lisesinde 9'uncu sınıf öğrencisi olan Kayra Ataman, kız arkadaşıyla parkta yürüdüğü esnada Burak Ehlil ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmaya Burak Ehlil'in sanayide çalıştığı ve 9'uncu sınıftan sonra okulu bıraktığı öğrenilen 17 yaşındaki oğlu T.E.E. de dikey olarak dahil oldu. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Kayra Ataman, 17 yaşındaki akranı T.E.E. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayattan koparıldı.

KAYRA TOPRAĞA VERİLDİ, BABA VE OĞUL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Talihsiz gencin cansız bedeni, adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninin yapıldığı dakikalarda, Ankara Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı T.E.E. ve kavgaya karışan babası Burak Ehlil'in emniyetteki tescil işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliye sarayına sevk edilen baba ve oğul, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak dikey ceza infaz kurumuna teslim edildi.