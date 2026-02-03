Parkta kuş yuvasını parçalayan 4 çocuğa ev hapsi cezası verildi

Adana’da bir parkta kuş yuvasını düşürüp parçalayan yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Çocuklara verilen ceza belli oldu.

Adana’da bir parkta kuş yuvasına zarar verdikleri belirlenen yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuk hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay, 31 Ocak’ta saat 16.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Dinazor Park’ta meydana geldi. Parka gelen çocuklar, kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı. Korkan kuşların yuvadan uzaklaşmasının ardından direği kökünden söken çocuklar, kuş yuvasını parçaladı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Parkta kuş yuvasını parçalayan 4 çocuğa ev hapsi cezası verildi - Resim : 1

Görüntülerin fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin A.A. (14), N.E.A. (15), İ.B.O. (15) ve Y.E.O. (13) olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen 4 çocuk gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili süreç adli makamlarca takip ediliyor.

