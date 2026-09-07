Parkta öldürülmüştü! 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz davasında savcı mütalaasını açıkladı

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, sanık avukatları, maktulün ailesi ve taraf avukatları katılım sağladı. Duruşma sırasında dosyaya ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Maktul Mehmet Akdeniz'in ailesi duruşmada söz alarak sanıkların eylemi planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini savundu. Aile, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını mahkemeden talep etti.

Hakim karşısında savunma yapan sanıklar ise yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını dile getirdi. İfadelerinde suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

SAVUNMA İÇİN EK SÜRE VERİLDİ

Sanık avukatları, savcılığın açıkladığı mütalaaya karşı daha kapsamlı bir savunma hazırlayabilmek amacıyla mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti avukatların bu talebini değerlendirerek kabul etti ve tutuklu yargılanan sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 30 Ağustos 2025 tarihinde Şahinbey ilçesinde bulunan Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Akdeniz ve arkadaşları parkta bulundukları esnada, 2 motosikletle bölgeye gelen 4 şüphelinin silahlı saldırısına hedef oldu.

Saldırıda vücuduna mermiler isabet eden genç ağır yaralanarak yere yığıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Akdeniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekiplerin operasyonu sonucunda saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi ile birlikte, Mehmet Akdeniz'in arkadaşı olan 2 kişi ve saldırganlara yardım eden 1 kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli olayda kullanılan silahlarla beraber yakalanarak gözaltına alındı.