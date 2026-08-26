Parkta oturuyordu, döner bıçaklı saldırıya uğradı! Eskişehir’de dehşet anları

Eskişehir'de parkta oturan bir şahıs, yanına gelen kimliği belirsiz kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun 3 farklı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Parkta oturuyordu, döner bıçaklı saldırıya uğradı! Eskişehir’de dehşet anları - Resim: 1

Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta bulunan Kumlubel Parkı'nda meydana geldi.

1 4
Parkta oturuyordu, döner bıçaklı saldırıya uğradı! Eskişehir’de dehşet anları - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, park içerisinde oturmakta olan bir şahıs, karşıdan gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

2 4
Parkta oturuyordu, döner bıçaklı saldırıya uğradı! Eskişehir’de dehşet anları - Resim: 3

Saldırgan, yanında getirdiği döner bıçağıyla parkta oturan şahsı vücudunun 3 farklı yerinden bıçakladı.

3 4
Parkta oturuyordu, döner bıçaklı saldırıya uğradı! Eskişehir’de dehşet anları - Resim: 4

Olay sırasında park kenarındaki tezgahında çalışan esnaf Metin Öz, yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Biz o esnada burada beraber biber temizliyorduk. Yaralanan adamın arkası dönüktü. Karşıdan gelen şahıs bıçağı taktı kaçtı. Ben de olayın ardından korkup uzaklaştım."

4 4
Eskişehir