Parkta oturuyordu, döner bıçaklı saldırıya uğradı! Eskişehir’de dehşet anları
Eskişehir'de parkta oturan bir şahıs, yanına gelen kimliği belirsiz kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun 3 farklı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
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Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta bulunan Kumlubel Parkı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, park içerisinde oturmakta olan bir şahıs, karşıdan gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.
Saldırgan, yanında getirdiği döner bıçağıyla parkta oturan şahsı vücudunun 3 farklı yerinden bıçakladı.
Olay sırasında park kenarındaki tezgahında çalışan esnaf Metin Öz, yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:
"Biz o esnada burada beraber biber temizliyorduk. Yaralanan adamın arkası dönüktü. Karşıdan gelen şahıs bıçağı taktı kaçtı. Ben de olayın ardından korkup uzaklaştım."