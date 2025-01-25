Parkta oyun felakete dönüştü: 7 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Parkta oyun felakete dönüştü: 7 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 75. Yıl Parkı, dün akşam saatlerinde üzücü bir olaya sahne oldu. Parkta oyun oynayan 7 yaşındaki Alpaslan Balcı, aniden sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin saldırısı sonucu yüzünden ve bacağından yaralanan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Balcı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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