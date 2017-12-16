banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Parkta valize buzla konulmuş bebek cesedi bulundu

GAZİANTEP'teki bir parkta valize buzla birlikte konulmuş 2 aylık bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunda kesikler ve yüzünde ise kızarıklık olduğu tespit edildi

Parkta valize buzla konulmuş bebek cesedi bulundu

Kemal Köker Caddesi’ndeki 100’üncü Yıl Parkı'nda bugün akşam saatlerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valiz içerisinde buz ile birlikte battaniyeye sarılı 2 aylık olduğu tahmin edilen kız bebek cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler, yüz kısmında ise kızarıklık olduğunu saptadı. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, bebeğin kimliğini ve kimin tarafından parka bırakıldığının belirlenmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Mesut Yılmaz, oğlunun vefat ettiği eve geldi
Sonraki Haber
Doğu Perinçek: Bütün devrimler vatan savaşıyla olur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.