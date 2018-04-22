Adana'da iş yerinden elektronik eşya çalan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan zanlının, parmak izi bırakmamak için ayağından çıkarttığı çorapları ellerine giymesi dikkati çekti.

Adana'da parmak izi bırakmamak için çorap kullanan hırsızlık zanlısı, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan iş hanındaki inşaat firmasının sahibi, sabah ofisine geldiğinde iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark etti.



Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve evrak çantasının çalındığını belirledi.



Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, yangın merdiveninden iş yerine giren zanlının, ayakkabılarını çıkarıp çoraplarını ellerine giydikten sonra hırsızlık yaptığını tespit etti.



Görüntülerden kimliğini belirlenen Soner D. gözaltına alındı.