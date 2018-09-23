Üstün yetenekleri, cesaretleri, ve zekalarıyla uluslararası ordular onları örnek alıyor. Dosta güven, düşmana korku salan SAT komandoları İstanbul Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı bünyesinde zorlu eğitimlerden geçiyor.

Onlar başarıları ve cesaretleriyle Türk Milletinin göğsünü kabartıyor. Parolaları ise net: "Başarmadan dönmek yok"



Türkiye'nin en seçkin birlikleri arasındaki SAT komandoları, üstün kabiliyetleri ve zekalarıyla tüm dünyaya örnek oluyor.



Vatan toprağında verdikleri kararlı mücadelelerle düşmana korku salan, Türkiye'nin ilk ve tek deniz komandolarının eğitim süreci de kolay olmuyor...



Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki subay ve astsubaylar arasından, zorlu bir eleme ve eğitim sonrası seçilen komandolar, eğitimlerine asla ara vermiyor.



Görüntüler Beykoz'da'ki eğitimlerden...



Korkusuz komandolar, yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baslo altında görev icra edebilme, yakın dövüş teknikleri başta olmak üzere günde 15 saat eğitimden geçiyor.



Başarılarıyla göz dolduran komandolar hava, kara, deniz ve sualtı intikal yöntemleriyle düşman hatlarının ilerisine sızıyor. Düşmanın yüzer ve kıyı hedeflerine "sinsi taarruz", "baskın" ve "sabotaj" düzenleyebiliyor.



Deniz komandoları keskin nişancılıkta da bir numara. Gözle görülmesi güç uzak hedefleri başarıyla vurabiliyorlar.



SAT'lar su altında bile iz bırakmadan, ulaştıkları hedeflerini kısa sürede etkisiz hale getiriyor.



ulusal.com.tr