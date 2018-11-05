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Partilere çağrı

Yerel seçimler yaklaşıyor, peş peşe aday adayları açıklanıyor. Türkiye Sakatlar Derneği partilere önemli bir çağrı yaptı. Yerel seçimde kent yönetmeye talip aday listesinde engelli kontenjanı istedi.

Partilere çağrı

Türkiye’de 20 bin civarında olan belediye meclis üyesinin 30’unu engelli yurttaşlarımız oluşturuyor.

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanı Psikolog İlknur Peder, aday belirleme sürecindeki partilere çağrı yaptı. Karar alma süreci içine engelli yurttaşların da dâhil edilmesini istedi.

İlknur Peder, Ankara’ya mesajı Ulusal Kanal aracılığıyla verdi. 600 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki dikkat çeken engelli sayısına dikkat çekti.

Türkiye Sakatlar Derneği, siyasal partilerden engellilere kontenjan ayırmasını talep etti.

Engelli yurttaşların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine dâhil olmasıyla hayatın çoğu alanında zorluk çeken kişilerin sorunlarına daha duyarlı bir yaklaşım getirileceği düşünülüyor. 

HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #engelli adaylar #seçim #yerel seçim #Türkiye Sakatlar Derneği
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