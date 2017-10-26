TRABZON'da görev yapan trafik polisi 42 yaşındaki Hüseyin Yeşiltaş, hatalı park ve kural ihlali yapan sürücülere türkü ve mani söyleyerek ceza yazıyor. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendine özgü davranışlar sergileyerek trafiği denetlemeye çalışan polis memuruna ait sosyal medya hesabında yer alan görüntüler de beğeni rekoru kırıyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan Hüseyin Yeşiltaş, denetim alanı olan Valilik ve Emniyet Müdürlüğü mevkiinde sürücülere ilginç bir yöntemle ceza yazıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin yanına kendine has tavrıyla maniler söyleyerek gelen polis memuru Yeşiltaş, ihlal yapan sürücülere yazdığı ceza makbuzunu veriyor. Trafikte polis memurunun bu ceza şekli ise çevredeki vatandaşlar başta olmak üzere ceza yiyen sürücüleri de gülümsetiyor. 23 yıllık polis memuru olan Yeşiltaş, trafik akışını düzenlediği cadde üzerinde birçok esnaf ve vatandaş tarafından da beğenilerek takdir topluyor.



MANİLER SÖYLEYEREK ARACA YAKLAŞIYOR

Polis memuru Yeşiltaş, "Geliyor geliyor polis amca geliyor. Polis amca gelecek makbuzunu kesecek, cezasını yazacak. Buralardan gidecek. Polis amca geldi mi? Makbuzunu kesti mi? Cezasını yazdı mı? Buralardan gitti mi?", "Polis gelir paşa paşa, cezasını yaza yaza, paşam park etmiş bak buraya gör bak nasıl da geliyor ceza" şeklinde maniler söyleyerek görevini yapması dikkat çekiyor.



DOLMUŞ SÜRÜCÜLERİ VE ESNAF MEMNUN

Kentte birçok dolmuş ve servis sürücülerinin de tanıyarak benimsediği Yeşiltaş'ın bu sıra dışı çalışma şeklini "Böyle polise can feda. Ceza alsak da gücümüze gitmiyor" şeklinde yorumlarken çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar da polis memurunu çok sevdiklerini söyledi. Cadde üzerine çay ocağı işletmecisi olan İsmail Özer, "Hüseyin çok renkli bir polis kardeşimiz. Kendisini çok seviyoruz. Sürücülere esprili dille yaklaşıyor. Burada herkes ondan çok memnun" dedi.



SÜRÜCÜYE CEZA ÇOCUKLARA ÇİKOLATA

Lokanta işletmecisi Akın Burnaz ise polis memuru Yeşiltaş'ın sürücülere ceza yanlarında eğer çocuk varsa onlara da çikolata hediye ettiğini anlatarak şöyle konuştu:



"Hüseyin abi burada bir ekol. Sürücülere manilerle ceza yazıyor. Sürücülere nazik ve kibar dille kuralları hatırlatıyor. Kendisi burada neşe kaynağımız. Hatta çoğu zaman ceza yazdığı sürücünün yanında çocuk varsa ona da çikolata alarak veriyor. Böyle insanları biz çok seviyoruz."