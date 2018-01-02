Ayça Duman Kaleli, Rusya'da pastacılığı öğrenen dedelerinin mesleğini, Ankara’da sürdürüyor.. Pasta yapmayı babasından öğrenen genç kadın sadece kuşaktan kuşağa gelen geleneği sürdürmüyor, şeker hamurundan yaptığı figürler ile pastalara adeta hayat veriyor…

Dede yadigari mesleği bugüne kadar sürdürmekle kalmadı pasta ile sanatı buluşturdu.



Ayça Duman Kaleli kuşaktan kuşağa gelen el lezzetini minyatür pastacılıkla süsledi.



33 yaşındaki Kaleli, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim eğitim aldı.



Aldığı bir siparişle minyatür pasta yapmaya başlayan genç kadın Türkiye’yi uluslararası alanda da temsil etmek istiyor.



Çarlık rejiminde gittikleri Rusya’da pastacılığı öğrenen Duman ailesi eski pişirme tekniklerini de kullanmaya devam ediyor.



Hazır ambalajlı ürün kullanmadan doğal usulle pasta hazırladığını söyleyen Kaleli geçmişten gelen bu lezzet geleneğini sürdürmeye çalışıyor.



Birçok ünlüyü ve çizgi film karakterini yansıttığı çalışmalarında kendi tasarladığı ilginç figürler de oldukça dikkat çekiyor.



Kaleli yaptığı karakteristlik pastaların sırrını da Ulusal Kanal’a değerlendirdi.









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