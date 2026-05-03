Pastanede feci olay: Staj yapan lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Olay, 1 Mayıs günü Modernevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastanede meydana geldi. İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencisi olan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamayan Karagön’ün vefatı, ailesini ve eğitim camiasını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Mahir Buğra Karagön, İskenderun Çankaya Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Meydana gelen feci olayla ilgili adli süreç başlatıldı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, pastane sahibinin gözaltına alındığı ve olayda ihmal olup olmadığının titizlikle incelendiği öğrenildi.