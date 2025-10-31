Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim 2025 Cuma gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Kurum tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.

1 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 2

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu bir gökyüzüne sahip olacağı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi için pus ve yer yer sis uyarısı yapıldı.

2 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Hava sıcaklıklarının, yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece arasında artış göstereceği belirtildi. Diğer yerlerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

3 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 4

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

4 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 5

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

5 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 6

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

6 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 7

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C Az bulutlu ve açık

7 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

8 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

9 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

10 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C Parçalı bulutlu

11 12
Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C Az bulutlu ve açık

12 12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü