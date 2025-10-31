Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim 2025 Cuma gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Kurum tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu bir gökyüzüne sahip olacağı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi için pus ve yer yer sis uyarısı yapıldı.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Hava sıcaklıklarının, yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece arasında artış göstereceği belirtildi. Diğer yerlerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C Az bulutlu ve açık