Pastırma yazı geri mi geldi? Meteoroloji'den 31 Ekim Cuma uyarısı

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu bir gökyüzüne sahip olacağı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi için pus ve yer yer sis uyarısı yapıldı.