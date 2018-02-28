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Patates üreticilerinin sorunlarını Cem Yılmaz'ın filmiyle anlattı

CHP'li Gürer, patates üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek için Cem Yılmaz'ın "Arif V 216" filmindeki robot maketi ve patatesle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Patates üreticilerinin sorunlarını Cem Yılmaz'ın filmiyle anlattı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek için Cem Yılmaz'ın "Arif V 216" filmindeki robot maketi ve patatesle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Niğde'nin Türkiye'nin yüzde 14 patates üretimini gerçekleştirdiğine işaret eden Gürer, Nevşehir ile birlikte bölgenin patates ambarı olduğunu vurguladı. Gürer, patates üreticisinin ürününü istediği fiyata satamadığını, depoladığını, yaklaşık 800 bin ton patatesin tüccar beklediğini, alınmadığı takdirde iki ay içinde bu patateslerin çürüyeceğini bildirdi.

Gürer, patates için açıklanan desteğin çare olmadığını savundu.

Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filminde uzaydan gelen Pertev'in pili bittiğinde imdadına patatesin yetiştiğini aktaran Gürer, Yılmaz'ın milyonlara, patatesin ne kadar özel ve önemli bir ürün olduğunu, filmindeki o görüntüyle de duyurduğunu dile getirdi. Gürer, patatesten yemek, cips, nişasta, un gibi 30 çeşit ürün elde edilebildiğini ancak bölgede bir tane bile entegre sanayi tesisinin bulunmadığına dikkati çekti.

Patates üreticilerinin borçlarının ertelenmesini, faizlerinin silinmesini isteyen Gürer, bölgesindeki çiftçi ve esnafa da terör mağduru esnaf ve çiftçiye sağlanan desteğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Gürer, şeker fabrikalarıyla ilgili özelleştirme kararı alındığını anımsatarak, bunun bir özelleştirme olmadığını, seçimlerden sonra önemli bölümünün kapanacağını iddia etti. Gürer, buraların devletteyken işletilebileceğini ancak son yıllarda modernize edilmediğini ileri sürdü.

Patatesin verdiği enerjiyle robotun gözlerinin ışığını gösterdiklerini belirten Gürer, patatese gerekli değerin verilmesini, hükümetin patatesi, kömür dağıttığı gibi yoksular ailelere dağıtabileceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #patates #chp #ömer fethi gürer
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