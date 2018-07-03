Geçen haftalarda zirve yapan patates ve soğan fiyatları halen yüksek ancak bir miktar düşüş var. Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar köyünde fiyatların ne durumda olduğunu araştırdık. Muhabirimiz Güçlü Çezik'in haberi...

İncirliova'ya bağlı Acarlar köylüleri Türkiye'nin pek çok şehrinde patates soğan satar. Geçen haftaki yükseliş ve bu haftaki düşüş kafaları biraz karıştırmış. Pazarı dolaştık ve fiyatları sorduk.



Aydın, Acarlar köylüleri patates soğan ticaretiyle geçiniyor. Halden alıp pazarlarda satıyorlar. Ama fiyatları belirleyen de, aslan payını alan da onlar değil.



Yeni hasat ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle yüksek olan fiyatlar az da olsa düştü.



Patates fiyatları düşüyor düşmesine ama vatandaş hâlâ fiyatları pahalı buluyor.



Acarlılar'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da sitemi de var. 2014 yerel seçimlerinden önce söz verilen bölge hali ve soğuk hava deposu hala yapılmadı.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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