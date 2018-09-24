Çorum'da otomobillerinin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan iki kardeş, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bekir Tekçam'ın (44) kullandığı 05 FC 043 plakalı otomobilin lastiği, Çorum-Samsun karayolunun 35'inci kilometresindeki Tanrıvermiş köyü mevkisinde patladı.



Aracı yol kenarına çeken sürücü, beraberindeki ağabeyi Vehbi Tekçam (47) ile patlayan lastiği değiştirmek için çalışmaya başladı.



Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Erkan B. (44) yönetimindeki tır, aracın yanında bulunan Tekçam kardeşlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kardeş, kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Bekir Tekçam ve ağabeyinin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza yerinden ayrılarak Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde uygulama yapan polis ekiplerine teslim olan tır sürücüsü gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü tutuklandı.



Tır sürücüsü Erkan B'nin, savcılıktaki ifadesinde kaza nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Kazadan sonra 20-30 metre ileride durdum. Korkarak, panik yaptım. Sonra da yol üzerindeki Merzifon ilçesindeki polis noktasına giderek, olayı anlatıp teslim oldum." dediği öğrenildi.