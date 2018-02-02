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Patnos'taki terör operasyonu

Terör eylemlerine karıştıkları ve sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları öne sürülen gözaltındaki 8 kişi tutuklandı

Patnos'taki terör operasyonu

 Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör eylemlerine karıştıkları ve sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.M, B.B, F.B, K.Ç, T.O, O.K, C.B. ve M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Patnosta terör operasyonu: 8 tutuklu
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