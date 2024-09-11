Pavli Panayırı 114. kez kapılarını açıyor: Kırklareli'nin geleneksel etkinliği başlıyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında Pavli Panayırı, 114. kez düzenlenecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pavli Panayırı 114. kez kapılarını açıyor: Kırklareli'nin geleneksel etkinliği başlıyor
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Türkiye'nin en eski ve Trakya'nın devam eden tek panayırı olma unvanına sahip olan Pavli, 15 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Pehlivanköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, panayır için hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

Etkinlik, bölgesel olarak eğlenmesi, sosyalleşmesi ve hasat edilen ürünleri piyasaya sunması amacıyla bir asırdan fazla bir süredir düzenleniyor. Açıklamada, kadınların panayıra davet edildi.

Panayır, Ergene Nehri yönünde kurulan tezgahlar, açık hava restoranları ve lunapark ile dikkat çekiyor. Yöre halkı, yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecek ve giyim ürünlerini burada satışa sunuyor. Ziyaretçiler, konaklamalarını traktör römorklarında gerçekleştiriyor. Romalı ise panayırın eğlence kısmını kendi geleneksel tarzlarıyla renklendiriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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