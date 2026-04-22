Paylaşımları başını yaktı! Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli cezaevinde

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 48 yaşındaki şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki A.A. isimli şahıs, sosyal platformlarda yaptığı paylaşımlar nedeniyle adli makamlarca tutuklandı. Yapılan incelemelerde, şahsın sosyal medya üzerinden yayımladığı içeriklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret barındıran ifadeler kullandığı tespit edildi.

Söz konusu paylaşımların belirlenmesi üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Yürütülen operasyon kapsamında şüpheli A.A., ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin gerçekleştirilmesi için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İKİ FARKLI SUÇTAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan A.A., Alanya Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın hukuki süreci devam ediyor.

