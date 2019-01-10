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Paylaştıkça çoğalıyoruz

"Paylaştıkça çoğalır" diyerek yola çıktılar, kendi ürettikleri mandalinaları öğrencilere ve komşularına dağıttılar. Ulusal Kanal'a konuşan Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Derneği Başkanı Ömer Çakan, kampanyanın önemini anlattı.

Paylaştıkça çoğalıyoruz

Muğla Bodrum'da 5 ay önce Ömer Çakan ve eşinin emeği ile kuruldu Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Derneği.

İşe kendi bahçelerinde mandalina yetiştirmekle başladılar. Dalından kopardıkları mandalinaları da okullara ve komşularına dağıttılar.

Sloganları "Paylaştıkça Çoğalır"... 

Tam 720 kilo mandalinayı elleriyle toplayıp, poşetlediler.

Mis kokulu tazecik mandalinalar Yatağan'ın  Zeytinköy ilkokuluna ve mahalle sakinlerine dağıtıldı. 

Özellikle narenciye bakımından zengin olmayan köyler tespit edildi. Belediyelerinde işbirliği ile dağıtımı yaptıklarını söyleyen Dernek Başkanı Ömer Çakan Ulusal Kanal'a konuştu. 

Dernek üyelerinden emekli sınıf öğretmeni Salih Özçelik projenin önemini anlattı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #muğla
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