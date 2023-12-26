Pazar Çantaları Dolmuyor

Yılbaşına sayılı günler kala pazar tezgahlarındaki fiyatlar nasıl ? Gelin birlikte bakalım. Kış sebzelerinin vazgeçilmezlerinden havucun kilosu 20 tl, pırasanın kilosu ise 30 tl.....



Kış sebzelerinden sonra renkleriyle tezgahları süsleyen meyve fiyatlarına bakalım bir de Muz 30 tl, Finike Antalya Portakalı 30 tl.....



