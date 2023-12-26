Pazar Çantaları Dolmuyor
Yüksek enflasyon gıda fiyatlarını tetikliyor. Peki çarşı pazarda son durum ne ? Ekibimiz İstanbul Beyoğlu Kulaksız pazarına gitti ve son durumu yerinde tespit etti. Domatesin kilosu 35 lira, Patatesin kilosu da 25 lirayla tezgahlarda.
Yılbaşına sayılı günler kala pazar tezgahlarındaki fiyatlar nasıl ? Gelin birlikte bakalım. Kış sebzelerinin vazgeçilmezlerinden havucun kilosu 20 tl, pırasanın kilosu ise 30 tl.....
Kış sebzelerinden sonra renkleriyle tezgahları süsleyen meyve fiyatlarına bakalım bir de Muz 30 tl, Finike Antalya Portakalı 30 tl.....
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi