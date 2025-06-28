Pazar günü dikkat! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Haziran Pazar günü için vatandaşları uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlar yurt genelini etkisi altına alıyor. İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sağanak beklenirken, İzmir’de kuvvetli rüzgâra karşı dikkat çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 29 Haziran Pazar günü itibarıyla Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. Sıcaklıklar, kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşecek.
Haber Global'e göre, Tekin, “Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, pazar günü yağışla birlikte özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek ve bu durum hafta boyunca etkisini sürdürecek” ifadelerini kullandı.
ANKARA’DA PAZAR GÜNÜ SAĞANAK VAR
Başkent Ankara’da hafta sonu genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi ve pazartesi günleri yağış beklenmiyor. Ancak pazar günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise cumartesi günü 34 dereceye kadar çıkarken, pazar günü 25 dereceye kadar düşecek. Pazartesi günü ise sıcaklık 29 derece dolayında seyredecek.
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YAĞIŞ GEÇİŞİ
İstanbul’da hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava açık ve az bulutlu olacak. Pazar günü ise sabah saatlerinde kısa süreli yağış geçişleri yaşanacak. Tekin, "Hava sıcaklığı cumartesi günü 31 derece, pazar günü 26 derece, pazartesi günü ise 29 derece civarında gerçekleşecek" dedi.
İZMİR’DE YAĞIŞ YOK AMA RÜZGARA DİKKAT
Ege’nin incisi İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Ancak Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Tekin, özellikle kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın yer yer saatte 70 kilometreye ulaşabileceğini belirtti. Bu durum, deniz ulaşımı başta olmak üzere günlük hayatı da olumsuz etkileyebilir. Tekin, “Vatandaşlarımızın ağaç devrilmesi, çatı uçması ve denizlerde fırtınaya karşı tedbirli olmalarını istemekteyiz” diye konuştu.
Pazar günü yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistem hakkında detayları paylaşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle cumartesi günü Trakya, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde yağışları göreceğiz. Pazar gününe bakıldığında ise yağışlı sistem ülkemizi etkileyecek. Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz bölge geneli, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışları göreceğiz. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışa karşı da vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.”
Pazartesi günü yağışların doğu kesimlerde etkili olmaya devam edeceğini belirten Tekin, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Samsun-Sinop hattı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak görüleceğini söyledi.
Salı günü itibarıyla ise Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor. Ancak kuzey kesimlerde yerel ve dar alanda kısa süreli yağış geçişleri yaşanabilir.