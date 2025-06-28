Pazar günü dikkat! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

ANKARA’DA PAZAR GÜNÜ SAĞANAK VAR



Başkent Ankara’da hafta sonu genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Cumartesi ve pazartesi günleri yağış beklenmiyor. Ancak pazar günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise cumartesi günü 34 dereceye kadar çıkarken, pazar günü 25 dereceye kadar düşecek. Pazartesi günü ise sıcaklık 29 derece dolayında seyredecek.