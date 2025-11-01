Pazar günü İstanbul’da ulaşım planı değişiyor! Maraton nedeniyle yollar kapatılacak, tramvay seferleri değişti

İstanbul, bu pazar 47. kez kıtalar arası koşuya ev sahipliği yapacak. İstanbul Maratonu kapsamında 41 bini aşkın sporcu, Asya’dan Avrupa’ya uzanan parkurda koşacak.

İstanbul Valiliği, 2 Kasım Pazar günü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Uyarıya göre, bazı yollar 03.00 ve 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak ve maraton bitene kadar ulaşıma kontrollü şekilde izin verilecek.

KAPANACAK YOLLAR

Valiliğin açıklamasına göre, 03.00 itibarıyla Zincirlikuyu, Altunizade, Üsküdar, Gayrettepe, Barbaros Bulvarı, Kısıklı ve Ataşehir bağlantı yolları kademeli olarak trafiğe kapatılacak.

Saat 06.00’dan itibaren ise Rauf Orbay, Kennedy, Ankara, Divanyolu ve Ragıp Gümüşpala caddeleri dahil olmak üzere sahil yolları ve bağlantı arterleri ulaşıma kapalı olacak.

Ayrıca Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli de geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler için Atatürk Bulvarı, Vatan, Millet, Fevzipaşa ve D-100 Karayolu alternatif güzergah olarak belirlendi.

TRAMVAY SEFERLERİ DEĞİŞTİ

Metro İstanbul, maraton süresince T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinin kısmen işletileceğini açıkladı. 3 Kasım Pazar günü saat 07.00 ile 17.00 arasında tramvaylar sadece Beyazıt–Bağcılar arasında çalışacak. Kabataş yönü ise geçici olarak hizmet dışı kalacak.

Metro İstanbul ayrıca, maratona katılan sporcuların kolay ulaşım sağlaması için özel bir uygulama başlattı. Açıklamada, “Maratona katılacak yolcular, saat 17.00’ye kadar göğüs numarası veya görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği ve Metro İstanbul, vatandaşlara toplu taşımayı tercih etmeleri ve güzergah değişikliklerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.