Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
BATI KARADENİZ’DE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; 28 Aralık 2025 Pazar günü Batı Karadeniz’de kış koşulları etkisini artıracak. Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü kar esareti başlıyor... Meteoroloji’den 20 il için turuncu alarm: 20 santimetreyi aşacak! - Resim : 1

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BEYAZA BÜRÜNECEK

Kar yağışı sadece Karadeniz ile sınırlı kalmayacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'nun yüksek kesimlerinde de dondurucu soğuklar ve yoğun yağışlar etkili olacak:

Kuvvetli Kar (5-20 cm): Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Van ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri.

Yoğun Kar (20 cm üzeri): Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ile Şırnak’ın kuzey ve doğu bölgeleri.

Güneydoğu Yüksekleri: Diyarbakır’ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice, Hazro ve Karacadağ mevkii), Batman’ın kuzeyi (Kozluk, Sason) ve Siirt’in kuzey/doğu yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Pazar günü kar esareti başlıyor... Meteoroloji’den 20 il için turuncu alarm: 20 santimetreyi aşacak! - Resim : 2

ULAŞIMDA AKSAMA VE TİPİ UYARISI

Yetkililer, kuvvetli yağışların beraberinde getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle:

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar,
Buzlanma ve don olayları,
Yüksek kesimlerde görülebilecek tipi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Vatandaşların yetkili mercilerce yapılacak anlık uyarıları takip etmesi önemle hatırlatıldı.

