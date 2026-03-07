Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 8 Mart Pazar günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 1
1 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 2
2 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 3
3 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 4
4 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 5
5 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 6
6 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 7
7 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 8
8 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 9
9 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 10
10 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 11
11 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 12
12 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 13
13 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 14
14 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 15
15 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 16
16 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 17
17 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 18
18 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 19
19 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 20
20 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 21
21 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 22
22 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 23
23 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 24
24 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 25
25 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 26
26 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 27
27 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 28
28 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 29
29 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 30
30 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 31
31 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 32
32 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 33
33 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 34
34 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 35
35 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 36
36 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 37
37 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 38
38 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 39
39 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 40
40 41
Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 41
41 41
elektrik elektrik kesintisi istanbul istanbul elektrik kesintisi