Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor!
27 Nisan 2025 Pazar günü, Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. İşte il il sağanak beklenenler yerlerin listesi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yerel kuvvetli yağışlar öngörülmektedir.
🌧️ Sağanak Yağış Beklenen Bölgeler ve İller
Marmara Bölgesi:
İstanbul, Edirne, Kırklareli,
Çanakkale,
Balıkesir, Bursa,
Kocaeli, Sakarya
Ege Bölgesi:
İzmir,
Akdeniz Bölgesi:
Manisa, Aydın,
Muğla, Uşak, Kütahya
Antalya, Mersin,
Adana, Osmaniye
İç Anadolu Bölgesi:
Ankara,
Konya, Eskişehir,
Nevşehir, Yozgat,
Sivas
Karadeniz Bölgesi:
Tokat, Ordu,
Giresun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Samsun,
Trabzon,
Rize
Doğu Anadolu Bölgesi:
Bingöl,
Bitlis, Erzurum,
Kars, Van
Tunceli,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Diyarbakır,
Batman,
Siirt, Şırnak,
Hakkari
⚠️ Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Çanakkale,
Adana, Osmaniye, Nevşehir,
Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır
, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini bildirmiştir.
Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
🌡️ Sıcaklıklar
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 15-25°C, doğu bölgelerde ise 10-23°C arasında seyretmesi beklenmektedir.