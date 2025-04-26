Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor!

​27 Nisan 2025 Pazar günü, Türkiye genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. İşte il il sağanak beklenenler yerlerin listesi...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yerel kuvvetli yağışlar öngörülmektedir.​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 2

🌧️ Sağanak Yağış Beklenen Bölgeler ve İller

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 3

Marmara Bölgesi:

İstanbul, Edirne, Kırklareli, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 4

Çanakkale, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 5

Balıkesir, Bursa, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 6

Kocaeli, Sakarya​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 7

Ege Bölgesi:

İzmir, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi:

Manisa, Aydın, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 9

Muğla, Uşak, Kütahya​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 10

Antalya, Mersin, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 11

Adana, Osmaniye​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 12

İç Anadolu Bölgesi:

Ankara, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 13

Konya, Eskişehir, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 14

Nevşehir, Yozgat, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 15

Sivas​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 16

Karadeniz Bölgesi:

Tokat, Ordu, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 17

Giresun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 18

Samsun,

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 19

Trabzon, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 20

Rize​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 21

Doğu Anadolu Bölgesi:

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 22

Bingöl, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 23

Bitlis, Erzurum,

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 24

Kars, Van​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 25

Tunceli, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 26

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Diyarbakır, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 27

Batman, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 28

Siirt, Şırnak, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 29

Hakkari​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 30

⚠️ Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 31

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Çanakkale,

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 32

Adana, Osmaniye, Nevşehir, 

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 33

Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 34

, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini bildirmiştir.

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 35

Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ​

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 36

🌡️ Sıcaklıklar

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 37

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 15-25°C, doğu bölgelerde ise 10-23°C arasında seyretmesi beklenmektedir.

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Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor! - Resim: 38
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şiddetli yağış sağanak