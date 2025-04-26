Pazar günü plan yapanlar dikkat: 41 ile şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yerel kuvvetli yağışlar öngörülmektedir.​