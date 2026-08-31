Pazar şemsiyesi ilanıyla 100 bin liralık vurgun! Kırşehir'de 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, mağdur T.K., sosyal medya platformunda gördüğü pazar şemsiyesi ilanı üzerine, paylaşımda yer alan GSM numarası aracılığıyla ilanı veren kişilerle iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından T.K., farklı zamanlarda 4 parça halinde toplam 100 bin TL'yi şüphelilerin banka hesaplarına transfer etti.

MAĞDUR DURUMU EMNİYETE BİLDİRDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden T.K., yaşadıklarını emniyete bildirdi. Yapılan ihbarın ardından Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin M.C.K. ve C.Ç. olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan halihazırda cezaevinde bulunan 2 şüpheli, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden adli makamlara bağlandı.

Şüpheliler, gerçekleştirilen sorgularının ardından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklandı.