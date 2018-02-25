İngiltere'de büyük patlama!
İngiltere'de büyük patlama!
İstanbul’a kar yağışı için bu günlere dikkat
İstanbul’a kar yağışı için bu günlere dikkat
TÜRSAB yeni başkanını seçti
TÜRSAB yeni başkanını seçti
Galatasaray'dan sert açıklama
Galatasaray'dan sert açıklama

Pazarcık'ta, otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

Pazarcık'ta, otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Pazarcık ilçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kirni mevkiinde meydana geldi. Ökkeş Arık yönetimindeki 27 BH 350 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı. Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpın duran otomobilin sürücüsü Ökkeş Arık hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı. Ökkeş Arık'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pazarcık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.