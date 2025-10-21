Pazarcık’ta sabaha karşı deprem! AFAD’dan resmi açıklama geldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi, sabaha karşı saat 05.05’te meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremle güne hareketli başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin 4,27 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem kısa sürmesine rağmen, merkez üssüne yakın bazı mahallelerde hissedildi ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.