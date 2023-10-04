Pazarda Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Kütahya'da pazar yerinde araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Pazarda Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 2 Yaralı
Son Güncelleme:

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda meydana gelen olayda, araç park etme meselesi yüzünden M.E ve A.Ö arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Duruma sinirlenen A.Ö. tartışmadan saatler sonra pazar yerine geri gelerek tartıştığı pazarcı esnaf M.E.'yi bacağından tüfekle vurdu. Tüfekten çıkan saçmalardan bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.Ö., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Maltepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pazarda Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 2 Yaralı - Resim : 1

Kars'ta Darp Edilen Doktor Kalp Krizi GeçirdiKars'ta Darp Edilen Doktor Kalp Krizi GeçirdiYurt
# kavga # pazaryeri # yaralı
Çok Okunanlar
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
Bu Şehirde Yaşayanlar Hızlı Trene Kavuşacak!
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi Sihir ve Büyü Dalında Bölüm Açıyor
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi Sihir ve Büyü Dalında Bölüm Açıyor
Mumyanın Midesini Analiz Ettiler!
Mumyanın Midesini Analiz Ettiler!
Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu!
Kutsal Tavuklar Savaşın Kaderini Belirliyordu!
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
Barajlarda su oranı arttı mı? İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi ne durumda?
Öne Çıkanlar Ankara Patlaması'nın Perde Arkasından Çok Önemli İsimler Çıkacak! | Emin Gürses Ankara Patlaması'nın Perde Arkasından Çok Önemli İsimler Çıkacak! | Emin Gürses Hem Hücre Onarıcı Hem de Folik Asit Deposu! Hem Hücre Onarıcı Hem de Folik Asit Deposu!