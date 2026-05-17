Pazartesi günü büyük elektrik kesintisi! 18 Mayıs 2026 elektrik kesintileri
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde şebeke yenileme, arıza onarım ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı.
Haftanın ilk gününde mağduriyet yaşamak istemeyen İstanbullular, arama motorlarında "Elektrikler ne zaman gelecek, kesintiler ne kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor.
⚡ 18 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak olan planlı kesintilerin mahalle, sokak ve saat detayları anlık olarak dağıtım şirketlerinin sistemine yüklendi. Yaşadığınız bölgedeki kesinti sürelerini ve elektriklerin geleceği saati şu kanallardan anlık olarak sorgulayabilirsiniz:
Avrupa Yakası İçin (BEDAŞ): Kesinti yaşanacak mahallelerin tam listesine www.bedas.com.tr resmi internet sitesinde yer alan “Planlı Kesintiler” haritası üzerinden, BEDAŞ mobil uygulamasından veya 186 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz.
Anadolu Yakası İçin (AYEDAŞ): Anadolu yakasındaki planlı kesinti ve sistem iyileştirme çalışmalarını www.ayedas.com.tr adresindeki "Planlı Kesintiler" sekmesinden veya AYEDAŞ mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilirsiniz.