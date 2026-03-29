Pazartesi günü sağanak yağışı 62 ili vuracak: İşte o iller
Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. 62 ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 30 Mart 2026 Pazartesi günü için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Afyonkarahisar
Kütahya
Manisa
Uşak
Hatay
Kahramanmaraş
Osmaniye
Aksaray
Ankara
Çankırı
Eskişehir
Karaman
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
Amasya
Artvin
Bartın
Bolu
Çorum
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Şanlıurfa
Elazığ
Erzincan
Iğdır
Malatya
Tunceli
Van
Adıyaman
Gaziantep
Batman
Siirt
Şırnak
Kilis
Mardin
Diyarbakır