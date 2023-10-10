Pegasus Hava Yolları, İsrail Seferlerine Ara Verdi

Türk Hava Yolları'ndan sonra Pegasus Hava Yolları da İsrail ve Filistin arasında yaşanan kriz nedeniyle, İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerine ikinci bir duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi.

Pegasus Hava Yolları, İsrail Seferlerine Ara Verdi

Pegasus Hava Yolları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın X sosyal medya platformu hesabından, 7 Ekim 2023 ve öncesinde satın alınan, 7-31 Ekim veya bu tarihleri kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletleri ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir, ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. Bilet işlemlerinizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Çok Okunanlar
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Maltepe'de Silahlı Saldırı
Maltepe'de Silahlı Saldırı
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Öne Çıkanlar Maduro'dan Filistin'e Destek: "İsrail Soykırım Yapıyor!" - Ulusal Kanal Ana Haber Maduro'dan Filistin'e Destek: "İsrail Soykırım Yapıyor!" - Ulusal Kanal Ana Haber Fasulye Ve Nohut Yemekleriyle Enfes Gidiyor! Fasulye Ve Nohut Yemekleriyle Enfes Gidiyor!