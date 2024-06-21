Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı, Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğu belirtildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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# pençeşimşek # türkiye 3 şehit
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