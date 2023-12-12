Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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