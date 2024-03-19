Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çatışma çıktığını ve bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu!
Editör: Yağmur Biçen
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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