Pendik Marina'da atık yağ depolama alanında yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor

Pendik ilçesi Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yer alan Pendik Marina'daki yat limanındaki yakıt istasyonunun atık yağ depolama alanında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başladığı alandan kısa süre içerisinde yoğun dumanlar yükseldi. Çevredekiler tarafından fark edilen dumanlar, büyük paniğe neden oldu.

Yangının bildirildiği anda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin daha fazla yayılmaması için zamanla yarıştı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, itfaiye ekipleri yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapmaya başladı.