Pendik sahilinde kan donduran görüntü: Balık isteyen kediyi tekmeleyip denize fırlattı
İstanbul Pendik'te balık tutan bir şahıs, yakaladığı balığa yaklaşan kediye acımasızca şiddet uyguladı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şahsın tekmesiyle denize düşen hayvanın kurtulma mücadelesi ve çevre esnafının tepkisi dikkat çekti.
Olay, Pendik Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde balık tutan bir vatandaş, oltasıyla yakaladığı balığı kıyıya çektikten sonra yanına yaklaşan bir kediye şiddet uyguladı. Şahıs, balığa yönelen kediyi tekmeleyerek denize attı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Denize fırlatılan kedi, can havliyle yüzerek sudan çıkmayı başardı. Rüzgarın etkisiyle iskele altında duramayan ve sırılsıklam kalan hayvanın, ısınmak için yeniden balıkçıların bulunduğu alana sığındığı öğrenildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte bölge esnafı ve vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Abdullah Güneyli, şahsın hareketinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Güneyli, "Biz burada esnafız. O kişi gelip bize söyleseydi, bir kilo değil iki kilo balık da verirdik. Bir kediyi tekmeleyip denize atmanın hiçbir anlamı yok. Bu insanlığa sığmaz. Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman kedi ve köpekler için mama bırakıyor. Pendik Belediyesi de kediler için yuvalar yaptı. Belediye sahip çıkıyor, biz de su ve mama veriyoruz" diye konuştu.
"BİR DAHA BURAYA GELMESİN"
Olayın sıcaklığıyla fark edilmediğini ancak kamera kayıtlarının izlenmesiyle durumun ortaya çıktığını belirten Güneyli, söz konusu şahsın tekrar bölgeye gelmesi durumunda müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Güneyli, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Eğer o kişiyi burada görseydik tepkimizi gösterirdik. Bir daha burada balık tutmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Buradan duyuyorsa, bu taraflara bir daha gelmesini istemiyoruz"
Olaya tanık olan diğer vatandaşlar ise zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiği çağrısını yineledi.