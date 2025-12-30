Pendik sahilinde kan donduran görüntü: Balık isteyen kediyi tekmeleyip denize fırlattı

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte bölge esnafı ve vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Abdullah Güneyli, şahsın hareketinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Güneyli, "Biz burada esnafız. O kişi gelip bize söyleseydi, bir kilo değil iki kilo balık da verirdik. Bir kediyi tekmeleyip denize atmanın hiçbir anlamı yok. Bu insanlığa sığmaz. Duyarlı vatandaşlarımız zaman zaman kedi ve köpekler için mama bırakıyor. Pendik Belediyesi de kediler için yuvalar yaptı. Belediye sahip çıkıyor, biz de su ve mama veriyoruz" diye konuştu.