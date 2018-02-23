İstanbul Pendik'te, ayrı yaşadığı eşinin evine giden koca silahla dehşet saçtı.

İstanbul Pendik'te bir kadın, oğlu ve kardeşi silahla yaralanırken, kadının boşanma aşamasında olduğu eşinin şüpheli olarak arandığı öğrenildi.



İstanbul'un Pendik ilçesi Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak'ta, bir evden silah sesi duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yapılan kontrolde, Aysel Y. ile ilk eşinden olan oğlu U.A. (15) ve kardeşi Aylin Aksoy silahla yaralanmış halde bulundu.



Yaralılar, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili, Aysel Y.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Ç.Y.'nin şüpheli olarak arandığı belirtildi.