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Pendik'te işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Pendik'te S.L.'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan M.B.Ö. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Alınan bilgiye göre, S.L. isimli şahsın 20 Mayıs tarihinde Kaynarca Mahallesi'nde tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma yapan ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ö'nün (20) Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandığını ve burada uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler M.B.Ö.'yü yakaladı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve bunun satışından elde edilen para ile S.A. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi, cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edilen M.B.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pendik #cinayet
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