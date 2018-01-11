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Pendik'te otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

istanbul Pendik'te bariyerlere çarpan otomobildeki üç kişiden ikisi hayatını kaybetti, biri yaralandı

Pendik'te otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Pendik'te bariyerlere çarpan otomobildeki üç kişiden ikisi hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 karayolu Kaynarca mevkisi Tuzla istikametinde seyreden Halil İbrahim Akar (46) idaresindeki 34 VBZ 34 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Akar'ın yaralandığı kazada, araçta bulunan Kızıl Ahmet İmre (45) ile Güven Maden (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akar, 112 Acil Servis ekiplerince Pendik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İmre ve Güven'in cesetleri ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, kazaya karışan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Pendik #Ölümlü Trafik Kazası #otomobil
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