Pendik’teki yangın faciasının ayrıntıları ortaya çıktı: "Abla ne olursun çocuklarımı kurtar!"
İstanbul Pendik'te, iki katlı bir binanın giriş katındaki dairede gece saatlerinde çıkan yangın, üç çocuğun ölümüyle sonuçlanan büyük bir trajediye dönüştü. Olay anında çocukları kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri, yaşanan korku dolu anları ve kan donduran detayları paylaştı.
Olay, saat 02.15 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın giriş katındaki dairede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla başladı. Yangını fark eden çevre sakinleri, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, çevredeki vatandaşlar yangının hemen ardından alevlerin arasından dört çocuğu dışarı çıkarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Özden Sepetçi (2), Zülfikar Sepetçi (5) ve Cennet Çelikkol (9) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
ANNE VE BABA OLAY ANINDA EVDE YOKTU
Yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir konutta saat 02.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Valilik, ölen ve yaralanan çocukların annesi olan Selvi Sepetçi'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü için olay sırasında evde bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.
Ayrıca, evde yaşayan anne S.S. (28) polis ekiplerince gözaltına alınmış, ancak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kusur durumu nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Anne S.S.'nin eşi T.Ö.'nün ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı polis merkezinde gözaltında bulunduğu belirtildi.
Valilik açıklamasında, hastanede tedavi altına alınan 2014 doğumlu Muhammet Ali Çelikkol'un yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve yangının kesin çıkış sebebinin itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edileceği kaydedildi.
MAHALLE SAKİNLERİ DEHŞETİ ANLATTI
Yangına tanık olan ve çocukları alevlerin arasından kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri, yaşadıkları korku dolu anları aktardı.
Facianın yaşandığı binada ikamet eden Dursun Yeniyayla, yangının giriş katta çıktığını belirterek, "Biz aşığa indiğimizde zaten yangın çoğalmıştı, camı kırdık çocukları dışarı çıkarmaya çalıştık. Ambulans ve itfaiye geldi, anne ve baba evde yokmuş" dedi.
Bir diğer mahalle sakini Şükran Yeniyayla ise kapıdan ve bacadan yükselen yoğun dumanı fark edince müdahale etmeye çalıştığını ifade etti: "Ben aşığa indiğimde dumanlar kapıdan ve bacadan baya yükselmişti. Ben kapıya tekmeyi vurdum ve içeri girdiğimde müdahale etmeye çalıştım ama yapamadım. İçeride felaket bir şekilde duman vardı. Çok müdahale etmeye çalıştım ama olmadı bir türlü. Dışarıdan camın demirini kırdık içeriye birisini soktuk ve çocukları dışarı çıkarttık. Annelerine telefon açtığımda ‘Abla ne olursun çocuklarımı kurtar’ diye bağırdı" ifadelerini kullandı.
Çocukları dışarı çıkartan komşulardan Raşit Yoldaş da, "Biz aşağıya indiğimizde yangın başlamıştı. Camı kırıp 4 çocuğu dışarı taşıdık. Tek bir tanesi nefes alıyordu. Yeni taşınmışlardı buraya. Kapıyı açtığımızda alevler suratımıza vuruyordu. Gidemediğimiz için camdan girdik. İkisi hiç nefes alamıyordum" şeklinde konuştu.
Bir diğer mahalle sakini Bayram Yoldaş ise kötü kokuyu duyduktan sonra durumu fark ettiğini anlatarak şunları söyledi: "Olay çok kötüydü. Gece saat birde eve geldim. Bir koku geliyordu, içim rahat etmedi evin sobasından geliyor sandım. Camı açtım dumanları gördüm. Polis ve itfaiyeyi aradım, evin içine daldım ateş yüzüme harladı. Camı kırarak içeri girdim baktım çocuklar yerde yatıyor. Çocukları dışarı attım hemen."