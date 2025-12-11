Pendik’teki yangın faciasının ayrıntıları ortaya çıktı: "Abla ne olursun çocuklarımı kurtar!"

Bir diğer mahalle sakini Şükran Yeniyayla ise kapıdan ve bacadan yükselen yoğun dumanı fark edince müdahale etmeye çalıştığını ifade etti: "Ben aşığa indiğimde dumanlar kapıdan ve bacadan baya yükselmişti. Ben kapıya tekmeyi vurdum ve içeri girdiğimde müdahale etmeye çalıştım ama yapamadım. İçeride felaket bir şekilde duman vardı. Çok müdahale etmeye çalıştım ama olmadı bir türlü. Dışarıdan camın demirini kırdık içeriye birisini soktuk ve çocukları dışarı çıkarttık. Annelerine telefon açtığımda ‘Abla ne olursun çocuklarımı kurtar’ diye bağırdı" ifadelerini kullandı.