Diyarbakır'ın zengin yemek kültürü genişlemeye devam ediyor. Ciğerin, iç yağına sarılarak pişirilen şekli "perde ciğeri" kış aylarında tercih edilen yemeklerin başında geliyor.

Evet kebap ama ciğer kebabı, bir diğer adıyla da perde ciğeri ...



Diyarbakır'ın zengin mutfağından olan perde ciğerine ilgi yoğun.



Gün aydınlanmadan yakılan mangallarda pişen ciğer kebaplarının kokusu tüm kenti sarıyor.



Bol soğan salatası, yeşillik, domates ile birlikte en çok kışın tüketiliyor. Lezzetli bu yemekse sayılı usta tarafından yapılıyor.



Kentte tescil için başvuru yapılan sayılı ürün arasında yer alan perde ciğeri, hazırlanması zahmetli olması nedeniyle sipariş üzerine yapılıyor.



ulusal.com.tr