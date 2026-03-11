Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı

Enerji nakil hatlarındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın yayımladığı takvime göre, kesintiler sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki 12 Mart Perşembe günü İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

