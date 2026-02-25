Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek

BEDAŞ’ın duyurularına göre, yarın (26 Şubat Perşembe) günü İstanbul’un birçok ilçesinde 8 saate kadar sürecek planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 1
1 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 2
2 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 3
3 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 4
4 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 5
5 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 6
6 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 7
7 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 8
8 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 9
9 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 10
10 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 11
11 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 12
12 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 13
13 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 14
14 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 15
15 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 16
16 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 17
17 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 18
18 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 19
19 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 20
20 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 21
21 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 22
22 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 23
23 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 24
24 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 25
25 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 26
26 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 27
27 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 28
28 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 29
29 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 30
30 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 31
31 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 32
32 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 33
33 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 34
34 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 35
35 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 36
36 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 37
37 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 38
38 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 39
39 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 40
40 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 41
41 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 42
42 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 43
43 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 44
44 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 45
45 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 46
46 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 47
47 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 48
48 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 49
49 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 50
50 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 51
51 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 52
52 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 53
53 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 54
54 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 55
55 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 56
56 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 57
57 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 58
58 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 59
59 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 60
60 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 61
61 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 62
62 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 63
63 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 64
64 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 65
65 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 66
66 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 67
67 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 68
68 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 69
69 70
Perşembe günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecek - Resim: 70
70 70
elektrik istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrik kesintisi